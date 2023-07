Ces solutions vont vous aider à rendre votre chiot propre le plus vite possible

Malgré toutes ces précautions, un accident peut arriver. Dans ce cas, le gronder systématiquement peut le conduire à vous craindre et à ne pas comprendre la punition, car pour lui, il ne fait rien de mal. Au contraire, il vaut mieux le féliciter quand il réussit à être propre et à faire ses besoins dehors ! On est alors tenté de le récompenser avec une friandise, mais cela risque d'entraîner un surpoids à la longue et doit rester exceptionnel.