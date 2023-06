3 bonnes raisons de choisir d'adopter votre animal de compagnie dans un refuge

La SPA a accueilli plus de 44 000 animaux en 2022, dont environ 28 000 chats, et l'inflation réduit de plus en plus ses marges de manœuvre. Dans la plupart des cas, ces animaux ont été abandonnés par leur maître par désintérêt pour l'animal, méconnaissance de ses besoins particuliers, difficultés familiales ou financières, sans maltraitance. Si vous l'adoptez en connaissance de cause, vous pourrez rendre l'animal heureux au sein d'un nouveau foyer aimant et disponible.

Bien sûr, vous pouvez privilégier l'adoption auprès d'un éleveur professionnel ou d'une animalerie, mais il y a tant d'animaux en attente dans les refuges que vous êtes certain de faire un ou plusieurs heureux !