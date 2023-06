Tout savoir sur le certificat d'engagement et de connaissance pour les animaux de compagnie

Les cas de maltraitance et d'abandon d'animaux de compagnie sont légion en France, si bien que la Société Protectrice des Animaux et les refuges sont submergés par leur prise en charge. Les services juridiques et les forces de l'ordre sont également très sollicités par des signalements et les propriétaires maltraitants exposés à des amendes. Afin de mieux protéger les animaux, l'État a mis en place le certificat d'engagement et de connaissance pour les animaux de compagnie.