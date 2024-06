Au printemps et pendant tout l’été, l’épillet représente une véritable menace pour les animaux de compagnie. L’épi sec s’accroche à la peau puis voyage dans le corps de l’animal, provoquant au passage de nombreuses lésions. S’il ne s’agit pas d’une urgence, en revanche, il ne faut pas tarder à consulter un vétérinaire pour retirer l’épillet.

Dès l’arrivée du printemps et durant tout l’été, un danger guette tout particulièrement les chiens et les chats : les épillets. Cette herbe sèche qui peut pénètre sous la peau des animaux occasionne des frais vétérinaires parfois très élevés. On en retrouve dans toute la France, et surtout dans les herbes hautes, les champs, les prairies et les terres agricoles. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, les épillets ne pullulent pas uniquement à la campagne, on en trouve aussi en ville.

Qu’est-ce qu’un épillet ?

Ces petits épis secs sont des graines issues de diverses graminées. Pointus et sous forme de harpon, les épillets s’accrochent à la peau des animaux, mais ils font aussi leur chemin à l’intérieur du corps. Cette forme de harpon ne leur permet pas de reculer, de ce fait, ils ne font qu’avancer dans l’organisme. L’animal peut faire tous les efforts pour les enlever, mais en réalité, il aggrave le problème. En "voyageant", l’épillet peut entraîner de graves lésions au niveau des muscles et des organes et provoquer de lourdes séquelles. Cette herbe sèche peut pénétrer le corps du chien par différentes voies : les coussinets, les oreilles et les narines, les yeux, mais aussi les parties génitales.

Quels sont les signes qui doivent vous alerter ?

Les symptômes les plus courants sont un éternuement répété accompagné parfois d’un saignement du nez. Lorsque que l’épillet s’accroche au niveau des coussinets, on remarque immédiatement une boiterie, des rougeurs, un léchage excessif. L’animal peut également avoir des yeux rouges, larmoyants et gonflés et on peut remarquer un écoulement séreux et purulent. Si le chien ou le chat secoue frénétiquement la tête ou se tient penché, c’est un signe qu’un épillet se loge au niveau des oreilles. Enfin, l’épillet peut générer un abcès et provoquer de la fièvre. Au moindre signe, il est important de se rendre immédiatement chez le vétérinaire afin que ce dernier procède à l’extraction de l’épi sec.

Les dangers d’un épillet pour la santé du chien

L’épillet peut provoquer de graves problèmes de santé. En pénétrant par la bouche ou le nez, il s’attaque aux voies respiratoires et peut provoquer des lésions au niveau des poumons ou des bronches. Au niveau des yeux, il peut percer la cornée. Si l’épillet se loge dans les oreilles, il peut enflammer le conduit auditif et peut même aller jusqu’à perforer le tympan. Enfin, dans les cas les plus rares, l’épi peut se loger dans le sexe de l’animal et même dans l’abdomen. Dans ce cas, l’intervention est possible, mais elle peut nécessiter la réalisation d’un scanner et engendrer des coûts vétérinaires très élevés.

Les précautions à prendre contre les épillets

Il est indispensable de procéder à une inspection régulière du pelage de l’animal, mais aussi de vérifier les oreilles et les yeux après chaque retour de balade. On inspecte également les coussinets et la queue. On en profite pour couper les nœuds au niveau des poils. Par ailleurs, les vétérinaires conseillent de garder le chien en laisse lors des promenades, surtout lors des balades à travers champs. Si vous possédez un jardin, pensez à jeter les restes de tontes, car les épillets peuvent se retrouver dans les pelouses.