Qui garde l'animal de compagnie en cas de séparation ou divorce ?

La séparation du couple est toujours une épreuve pour tous les membres du foyer. Il faut déterminer à qui revient le logement, les meubles, les équipements, mais surtout à qui revient la garde des enfants mineurs et souvent des animaux. Pour ces derniers, considérés à la fois comme des biens mobiliers et des êtres vivants sensibles, la réponse dépend du choix des deux parties et du type d'union. On fait le point sur la garde des animaux en cas de séparation.