Chien : comment devenir un maître exemplaire en sept conseils

Comme les humains, le chien apprend des autres et a besoin d'être socialisé au-delà du cercle restreint du foyer. En l'emmenant avec vous (quand c'est possible) au travail, en vacances, en promenade, chez vos proches, vous l'habituez à côtoyer d'autres personnes, d'autres animaux et d'autres environnements. Même si vous l'avez adopté pour garder la maison et qu'il semble très content de remplir sa mission quotidienne, il sera encore plus heureux de vous suivre dans vos déplacements et de découvrir le monde au-delà de votre propriété. En outre, cela évite les comportements déviants du chien trop exclusif et jaloux.