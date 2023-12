Chien : sept maladies dentaires à connaître

Gourmand et toujours prêt à ronger ce qui lui tombe sous la dent, le chien est sensible aux maladies bucco-dentaires. L'alimentation moderne et son mode de vie d'animal domestique le prédisposent à ces problèmes. On peut néanmoins les prévenir et, le cas échéant, les soigner.

Votre chien ne vous dira jamais qu'il a mal aux dents, qu'il a une carie ou une inflammation des gencives. Pourtant, ces problèmes peuvent s'aggraver s'ils ne sont pas soignés à temps. À vous donc de surveiller l'hygiène bucco-dentaire de votre compagnon à quatre pattes et de faire réaliser les soins qui s'imposent !

Les principaux problèmes bucco-dentaires du chien

Tout au long de sa vie, comme les humains, le chien est exposé aux maladies dentaires et à la douleur qu'elles entraînent.

Lorsque leurs dents de lait puis leurs dents définitives poussent, les chiots peuvent ressentir une gêne et leurs gencives s'enflammer. Cette phase inévitable peut être soulagée en fournissant à l'animal en pleine croissance des os spéciaux à ronger. Il faut néanmoins veiller à ce qu'il n'y ait pas de persistance des dents de lait. Si elles ne tombent pas, elles risquent de déséquilibrer la mâchoire et de causer d'autres problèmes plus tard.

Un chien adulte peut souffrir de toutes les maladies dentaires classiques. Bien qu'assez rare, la carie est liée à l'entrée de bactéries dans le collet dentaire. Elles provoquent une pulpite et s'attaquent au nerf. Plus courant et particulièrement douloureux, l'abcès dentaire est une inflammation bactérienne sous une dent, sur l'os alvéolaire. La plaque dentaire, quant à elle, est due à l'accumulation de tartre à la jonction entre la dent et la gencive. Ce dépôt est responsable de la mauvaise haleine et peut causer des troubles importants des gencives s'il n'est pas éliminé. La gingivite risque alors de dégénérer en pyorrhée ou en maladie parodontale, une inflammation bucco-dentaire généralisée qui peut se propager au-delà de la mâchoire, vers les organes.

Comment éviter les problèmes bucco-dentaires chez le chien ?

Une bonne hygiène bucco-dentaire est aussi essentielle au chien qu'à ses maîtres. En effet, il veut toujours mieux prévenir que guérir. Pour cela, vous pouvez inspecter régulièrement sa mâchoire, ses dents et ses gencives. Le vétérinaire profite également de la visite de contrôle annuelle pour vérifier la santé bucco-dentaire de votre toutou. Si, en cours d'année, vous constatez la présence de tartre accumulé, de gencives qui saignent ou de dent branlante, une visite dans les meilleurs délais s'impose afin de procéder aux soins nécessaires.

Au quotidien, un brossage de dents régulier empêche l'accumulation de tartre et de nourriture autour de la dentition. Vous pouvez aussi donner des os à ronger spéciaux à votre toutou : ils aident à prévenir les principaux problèmes bucco-dentaires. Enfin, n'oubliez pas qu'à l'origine, le chien est un carnivore. L'alimentation industrielle est aujourd'hui très complète, mais il faut veiller à sa qualité, car elle peut favoriser l'apparition des maladies dentaires.

Les soins dentaires pour les chiens

Habitués aux problèmes bucco-dentaires des animaux, les vétérinaires savent bien les traiter. Les dépôts de plaque dentaire sont éliminés par un détartrage. Si le chien souffre d'une carie, elle peut être soignée ou, le cas échéant, l'extraction de la dent endommagée et perdue vous sera proposée. En cas d'abcès ou d'inflammation bactérienne (pyorrhée, maladie parodontale…), un traitement antibiotique couplé à un antiinflammatoire sera administré afin de réduire l'infection avant de procéder aux soins dentaires nécessaires.