Abandon d'animaux : que risquent les propriétaires ?

Aux yeux de la loi française, l'abandon d'un chien ou d'un chat est considéré comme un acte de cruauté, tout comme la maltraitance animale. En effet, l'article 521-1 du Code pénal dispose "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende". Parmi les causes les plus fréquentes d'abandon d'animal, on retrouve les vacances. Selon la fondation 30 millions d'amis, 40 000 chats et chiens sont abandonnés sur la route des départs en été. Pourtant, il existe des solutions pour garder ses animaux de compagnie pendant de longues absences, comme les pensions ou encore les familles d'accueil.