Chiens, chats, chevaux... Record d'abandons à la SPA à la veille des vacances d'été

C'est un chiffre alarmant qui devrait malheureusement être revu à la hausse dans les prochains jours. Le 30 juin dernier, la Société protectrice des Animaux (SPA) comptabilisait dans ses 63 refuges répartis dans toute la France pas moins de 8268 pensionnaires contre 7983 l'an passé à la même période, auxquels s'ajoutent les 1500 chatons placés en famille relais.

"Les refuges sont totalement plains. Les animaux les plus abandonnés sont les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie comme les lapins et les hamsters et les chevaux pour lesquels nous avons un refuge dédié dans l'Orne avec 323 équidés. Cette année, très souvent, le mobile invoqué par les propriétaires était la difficulté à subvenir aux besoins de leur animal, du fait notamment du coût de la nourriture et des soins, impossible à financer compte tenu de l'inflation", explique-t-on à la SPA.