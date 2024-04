Chiens d'assistance : quelles races de chiens peuvent travailler ?

Le chien d'assistance accompagne son maître en situation de handicap dans sa vie de tous les jours. Il l'aide à se déplacer et à accomplir les petits gestes du quotidien en toute sécurité. Par leurs qualités, certaines races sont plus enclines que d'autres à accomplir ces tâches et à se dévouer à leur mission.

Le 26 avril est la journée internationale des chiens guides d'aveugles. En France, près de 2 500 chiens d'assistance sont aujourd'hui au service des personnes en situation de handicap visuel, auditif, moteur ou psychique. Indispensables au bien-être et à l'accomplissement de nombreuses tâches, ces chiens suivent une vraie formation et sont sélectionnés en fonction de leurs capacités. Ils doivent être obéissants, calmes, sociables et aptes à apprendre de nombreux ordres.

Le Labrador : pourquoi c'est un parfait chien d'assistance ?

Réputé pour sa gentillesse, sa fidélité sans faille et sa patience, le Labrador a toutes les qualités nécessaires à l'accompagnement des personnes en situation de handicap de tout âge. Ses facultés s'adaptent aux personnes malvoyantes, malentendantes, à mobilité réduite ou atteintes d'un trouble cognitif. Entièrement dévoué à son maître, ce chien est fiable en toutes circonstances, aussi bien à l'intérieur du domicile qu'à l'extérieur. Grâce à son gabarit moyen, il sécurise la personne handicapée lorsqu'elle se trouve en contact avec des inconnus dans la rue, dans les transports en commun, dans les magasins… La FFAC (Fédération Française des Associations des Chiens guides) souligne d'ailleurs que la race du Labrador représente environ 90 % des chiens d'assistance en France.

Le Golden Retriever : l'autre chien guide incontournable

Grand concurrent du Labrador, le Golden Retriever est aussi un excellent chien guide pour tous les types de handicap et tous les âges. Il possède un caractère agréable et une intelligence vive, très appréciés notamment pour accompagner les enfants atteints de troubles psychiques. Avec douceur et patience, il voue une dévotion sans bornes à son maître et tisse avec lui une relation fusionnelle rassurante. Il sait répondre aux nombreux ordres qu'il a appris en formation et protéger du danger sans reculer.

Le Berger allemand : un chien d'aveugle réputé

Sans doute un peu plus impressionnant que ses collègues de travail canins, le Berger allemand est un chien guide incontournable pour les personnes malvoyantes. Fidèle et dévoué, il est particulièrement intelligent et patient, en capacité d'accomplir de nombreuses tâches quotidiennes à l'intérieur et de garantir la sécurité de son maître à l'extérieur. Lorsqu'il est bien formé, sa mission passe avant tout et sa fiabilité absolue lui permet de se dispenser du port de muselière, comme tout chien d'assistance, conformément à l'article 53 de la loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances.

Ce sont les trois principales races de chiens d'assistance, mais d'autres peuvent également convenir, comme le Berger suisse, le Berger belge, le Saint-Pierre, le Border Collie…