Chine : après la levée de la quarantaine des voyageurs, faut-il s'inquiéter d'une flambée de cas ?

Pour l'heure, ce risque reste faible pour l'Europe, qui a déjà rencontré les variants actuellement observés en Chine. Mais plus le virus circule dans ce pays d'1,4 milliard d'habitants, plus les probabilités de voir une mutation émerger augmentent. Et la faible couverture vaccinale de la Chine aggrave le risque de propagation : entre 60 à 40% des plus âgés seraient protégés, selon les chiffres avancés par les spécialistes, avec des vaccins chinois qui offrent une efficacité moindre à ceux utilisés en Europe.

L'émergence de variants reste donc possible d'ici à quelques semaines ou quelques mois. Les spécialistes se montrent toutefois rassurants. "Si un variant s’impose en Chine, pas sûr qu'il le fasse également sur notre continent, ou le statut immunitaire est tout autre", explique Yannick Simonin. La France, comme ses voisins, ont développé une forte immunité grâce à des vagues successives de Covid et une bonne couverture vaccinale, malgré des lacunes dans les rappels des plus âgés. "Même si on peut encore renforcer la vaccination, les vagues récentes auraient pu dévoiler une situation de vulnérabilité mais ne l'ont pas fait", relève Antoine Flahault.