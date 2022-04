Chocolats Kinder, pizzas Buitoni... Les rappels de produits sont-ils en augmentation ?

Pour le savoir, nous sommes allés sur le site de l'association UFC-Que Choisir, qui publie régulièrement la liste exhaustive des produits rappelés par les marques et distributeurs. Or, du 1er mars au 9 avril, il y a eu douze rappels de produits alimentaires, dont les tristement célèbres pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, qui ont marqué l'actualité ces derniers jours. Mais aussi un rappel de nems aux crevettes, merlu et crabe, vendu par Auchan et signalé par l'internaute citée plus haut. Publié le 23 mars, cet avertissement n'a pas attiré l'attention des Français jusqu'à cette semaine.

Car si le phénomène est particulièrement médiatisé depuis le 18 mars, son ampleur n'a rien d'inédit. Il est en réalité assez habituel de voir plusieurs rappels par semaine. Ainsi, du 1er mars au 9 avril 2021, il y en a eu 14, dont des fromages à cause d'une présence de listeria. Idem pour 2020. Sur la même période, on compte dix rappels, dont des merguez retirées du marché pour des risques de salmonelle.