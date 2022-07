Choix de la destination, type d'hébergement... Même en vacances, les femmes assurent la charge mentale

Pas de surprise donc, pointe l'Ifop, les femmes interrogées sont les plus nombreuses à choisir la destination des vacances, à réserver l'hébergement (48 % contre 26 % des hommes) ou encore à décider du choix du trajet (37 % contre 26 %) jusqu'à la destination. En revanche, et ce n'est malheureusement pas un cliché, les hommes gardent le volant, véritable chasse gardée masculine : ils sont 58 % à le prendre en charge, contre seulement 18 % chez leurs conjointes. Mais il s'agit de la seule tâche dont ces derniers s'acquittent majoritairement lors de cette période.

Car les écarts sont d'autant plus criants une fois les vacances lancées. Sur place, les femmes son, là encore, plus de la moitié à préparer les repas (24 % pour les hommes) et au moins autant à faire les courses (22 % pour les hommes). Elles sont également 53 % à assurer l'entretien du lieu de villégiature, un chiffre qui descend à 15 % chez ces derniers. Même pour le choix des activités, des restaurants ou pour les souvenirs, ce sont ces dernières qui assument la charge mentale.