Chômage : derrière les bons chiffres du gouvernement, quelle réalité ?

Lorsqu'on parle du chômage, il faut toujours se montrer prudent. Et pour cause : les différentes sources ne procèdent pas de la même manière pour effectuer leur comptabilisation.

Du côté de Pôle emploi, on ne dispose que de données relatives aux inscrits, répartis dans les fameuses catégories A, B, C, D et E. Il s'agit de Françaises et Français qui s'actualisent auprès de Pôle emploi et renseignent des niveaux d'activité variable. Quand certains expliquent être en recherche d'emploi et n'avoir effectué le mois précédent aucune activité salariée, d'autres font état de temps partiel ou d'un emploi à temps plein, tout en restant inscrits. Cela fournit des indications, mais ne prend pas en compte l'ensemble des travailleurs, notamment ceux qui ne s'inscrivent pas à Pôle emploi ou qui en sont radiés.

L'Insee, pour sa part, mesure le chômage "au sens du BIT". Un chômeur est défini par les critères suivants : il s'agit d'une "personne âgée de 15 ans ou plus, sans emploi durant une semaine donnée, disponible pour travailler dans les deux semaines" et qui "a effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois". Sur le papier, les données de l'Insee apparaissent plus complètes : elles comportent moins d'angles morts et livrent une vision en apparence plus fine de l'état réel du marché du travail. Pour autant, une personne qui a travaillé quelques heures par semaine seulement sera considérée comme "en emploi", ce qui fait dire à certains que la précarité d'une partie des salariés est "gommée" et mal retranscrite. Croiser les sources s'avère alors indispensable.