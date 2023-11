Tempêtes : "Plusieurs centaines d'agriculteurs" redoutent les semaines à venir

Du côté de la Confédération paysanne, on tente de recenser les dégâts et estime "à 30 hectares les serres écrasées", principalement en Bretagne. Une surface qui reste encore à affiner. Pour ne rien arranger, la tempête a fait des ravages à une période où "les serres sont quasi pleines", avec la fin des légumes d'été et la mise en place des productions pour la saison suivante, explique un maraîcher breton interrogé par l'AFP.

Les éleveurs aussi sont touchés, ayant souffert du manque d'électricité et d'eau. Dans les régions les plus touchées, plusieurs semaines seront souvent nécessaires pour déblayer les arbres cassés ou déracinés. Certains agriculteurs n'hésitent pas à parler de "double peine", alors qu'ils ont fait le choix de conserver des haies au détriment dans vastes surfaces caractéristiques de l'agriculture intensive.

Si beaucoup d'éleveurs ont retrouvé eau et électricité depuis le passage de la tempête, le président de la FNSEA de la Manche souligne que dans son département, des confrères attendent toujours un retour à la normale. Une situation délicate, alors qu'une vache boit au bas mot une cinquantaine de litres d'eau chaque jour. Certains professionnels, faute de pouvoir conserver au frais le lait une fois la traite réalisée, se retrouvent obligés de le jeter.