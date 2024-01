Cinq astuces insolites pour recycler les coquilles d'œuf

Les coquilles d’œuf finissent quasiment et systématiquement à la poubelle. Pourtant, elles offrent une multitude de possibilités de réutilisation. Compost, engrais, détachant, voici comment recycler ses coquilles au lieu de les jeter.

Le saviez-vous ? Les Français sont de gros consommateurs d'œufs : on en mange, en moyenne, 230 par personne chaque année. Or, une fois que l'on a fini de déguster nos omelettes, œufs au plat ou œufs pochés, on a tous tendance à jeter les coquilles à la poubelle. Cependant, elles peuvent être très utiles dans notre quotidien. Comme le recyclage est tendance (et c'est une bonne chose), on vous explique comment réutiliser les coquilles d'œuf à la maison et au jardin.

Les coquilles d'œuf comme engrais pour le jardin

Les coquilles d'œuf sont de véritables petites bombes nutritionnelles pour vos plantes. En effet, elles regorgent de calcium, de magnésium et de phosphore. Elles apporteront les nutriments nécessaires à la terre pour la nourrir et permettront à vos végétaux de se développer en pleine santé. Il suffit de réduire les coquilles d'œuf en poudre et de la verser dans la terre avant de planter vos semis. Vous verrez qu'avec cette astuce naturelle, vos plantes se porteront à merveille.

Les coquilles d'œuf pour faire germer les graines

Voici une autre astuce pour les amoureux des plantes et des fleurs. Les coquilles d'œuf permettent aux graines de germer avec tous les éléments essentiels à leur bonne croissance. On va utiliser les coquilles d'œufs comme un petit pot. C'est très simple, on récupère une moitié, on creuse un petit trou qui fera office de trou de drain pour évacuer le surplus d'eau. On ajoute ensuite de la terre et les graines. Le tour est joué.

Les coquilles d'œuf comme détachant naturel

Les coquilles d’œuf ne sont pas uniquement des alliés du jardin, mais peuvent aussi vous aider à faire disparaître cette affreuse tache de ketchup tombée sur votre t-shirt préféré. En effet, elles font office de détachant naturel. On va donc broyer les coquilles à l'aide d'un mixeur jusqu'à ce que l'on obtienne une poudre fine. On va ensuite la déposer sur la tache et on ajoute un peu d'eau chaude. On laisse agir une petite heure. La poudre de coquilles d'œuf va absorber la tache qui ne sera alors qu'un très lointain souvenir et votre vêtement sera de nouveau immaculé. Vous pouvez aussi utiliser les coquilles d'œuf pour blanchir le linge. Pour cela, on glisse quelques coquilles dans un sachet en tissu fermé, on ajoute une tranche de citron et on met le tout dans le tambour de la machine à laver. Vous n'avez plus qu'à lancer votre programme habituel et votre linge sera plus blanc que blanc.

Les coquilles d'œuf pour récurer la vaisselle incrustée

Elles peuvent être utilisées pour nettoyer les poêles et les casseroles particulièrement sales. Pour cela, on va broyer les coquilles d'eau et les mélanger avec de l'eau et du liquide vaisselle. Cette solution très abrasive est très efficace contre la saleté incrustée. Les coquilles d'œuf peuvent également vous aider à faire briller votre vaisselle. Il suffit de réduire les coquilles en poudre et d'ajouter un peu de vinaigre blanc. On applique le mélange sur la vaisselle pour faire disparaître les tâches persistantes ou le calcaire accumulé.

Dernière astuce : votre évier est bouché ? En mélangeant des coquilles d'œuf broyées avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude, on obtient un puissant déboucheur naturel qui va venir à bout de la saleté incrustée dans la canalisation. On dépose le mélange, on verse ensuite de l'eau bouillante. Les déchets vont être éliminés et votre évier, à nouveau, opérationnel.