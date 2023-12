Cinq astuces pour détecter l'humidité dans ma maison

L'humidité peut causer de gros dégâts dans les maisons. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce fléau qui touche beaucoup de logements. Il est important de savoir détecter les traces afin d'agir rapidement.

Dans un logement, on recommande un taux d’humidité compris entre 40 % et 60 %. Une humidité trop faible ou trop importante a des conséquences — parfois graves — sur le confort dans votre logement et sur votre santé : problèmes respiratoires, maux de tête ou encore allergies. Or, un logement sur cinq est touché par des problèmes d'humidité. Comment détecter les traces de sa présence ? On vous explique.

Surveiller la condensation

C'est un phénomène très fréquent et qui se traduit par la présence de gouttelettes sur les fenêtres, mais aussi sur les murs. L'humidité ambiante se condense au contact d'une paroi plus froide. La condensation d'eau est surtout présente dans les maisons et dans les logements mal aérés et mal isolés.

Observer les murs

Quand il y a trop d'humidité dans un logement, on peut se trouver face à des taches mouillées en bas des murs. Cette trace d'eau ne sèche jamais, même quand il fait chaud ou sec. Si les murs mouillés se situent le plus souvent dans les vieilles constructions, il est possible de retrouver ce phénomène dans les nouvelles habitations qui ont été mal construites.

Repérer les auréoles d'humidité

Ces auréoles sont causées par une infiltration d'eau, un défaut d'étanchéité des murs ou de la toiture ou d’un dégât des eaux. Lorsque l'eau s'infiltre dans les murs de la maison, les parois se gonflent et les taches sombres apparaissent. Si le problème n'est pas réglé rapidement, la structure de l'habitation peut sérieusement se dégrader.

Détecter les traces de moisissure

Ce sont des petites taches grises, noires ou brunes. On les repère sur les murs, les plafonds, parfois même sur les meubles. Elles sont le signe de problèmes d'infiltrations, de condensation ou de remontées capillaires. Non seulement, elles sont inesthétiques, mais elles dégagent aussi une odeur nauséabonde. Par ailleurs, la moisissure est nocive. Elle diffuse des allergènes dans l'air et peut causer des troubles de santé.

Mesurer le taux d'humidité

Grâce à un humidimètre, il est possible de mesurer le taux d'humidité présent dans un matériau. Petit et pratique, il aide à garder une maison saine et à détecter un problème avant que celui-ci ne s'aggrave. Il suffit de poser son antenne sur une surface pour tester l'humidité. D'autres instruments fonctionnent sans contact. Dans ce cas-là, il va identifier les sources d'humidité cachées. L'hygromètre, quant à lui, mesure l'humidité relative d'une pièce, c'est-à-dire qu'il va vous indiquer le degré de saturation de l'air ambiant en vapeur d'eau. Vous pourrez ainsi savoir si le taux est trop haut ou trop bas.