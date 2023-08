Chassé-croisé sur la route des vacances : un pic de 860 km à la mi-journée

Bison Futé rappelle qu'en ce période de canicule, plusieurs réflexes sont à adopter en voiture. Il est évidemment conseillé d'éviter de circuler aux heures les plus chaudes de la journée (entre 12h et 16h), mais aussi d'installer pare-soleil ou films solaires pour la lunette arrière et les vitres latérales arrières. Les passagers et conducteurs doivent éviter les risques de déshydratation et autres coups de chaleur en s'hydratant régulièrement, et veiller à ne laisser personne dans un véhicule à l'arrêt sous le soleil, en particulier s'il s'agit de personnes fragiles (enfants, séniors...).