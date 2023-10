Cité de la langue française : les habitants de Villers-Cotterêts entre espoir et inquiétude

Malgré ces promesses, certains sont sceptiques, voire inquiets. "Les commerçants vont avoir cette volonté d'augmenter les prix pour faire un peu plus de bénéfices. Ça va faire augmenter les prix des loyers et de l'immobilier", estime un habitant.

D’autres s'interrogent sur le coût d’un tel chantier, plus de 210 millions d'euros. "On pouvait faire des choses plus urgentes, par exemple ici à Villers-Cotterêts, on n'a pratiquement plus de médecins. On aurait pu construire un hôpital", suggère un autre habitant.

Et lorsque les visiteurs viendront, où seront-ils logés ? La commune ne compte que deux hôtels, à peine 80 chambres. Francis Lopez, gérant de l'hôtel “Bonanite”, espère bien profiter de l'afflux. Construire des parkings, des hôtels, la charge est trop lourde pour une petite commune et selon le maire Franck Briffaut. "Si on nous donne pas les moyens d'assumer, le projet aura beaucoup plus de mal donc pour nous la mission n'est toujours pas terminé. Il faudra que l'accompagnent de l'État ne s'arrête pas à la cérémonie", pointe-t-il.

Villers-Cotterêts n'est qu'à 45 minutes de Paris en train, peut-être le meilleur argument même sans parking, ni hôtel. Dans la ville, le chemin vers le château est déjà tout tracé.