Classique, exotique, composite... quel bois choisir pour sa terrasse ?

Noble, écologique et résistant, le bois est très plébiscité pour la construction d'une terrasse. Ce matériau a la particularité d'être robuste et de résister aux aléas de la météo. Comment bien choisir le bois de sa terrasse ? On vous dit tout.

Il est chaleureux, esthétique et apporte un supplément de charme. Le bois est un matériau durable et résistant et ce n'est pas un hasard s'il est beaucoup utilisé dans la construction des terrasses. Cependant, tous les bois ne se valent pas. Certains sont même déconseillés en extérieur. Il existe des critères à prendre en compte avant de choisir l'essence et le type qui seront les plus adaptés à cet aménagement.

Connaître les classes de bois

Il existe différentes classes d'emploi. Elles permettent de guider dans l'achat en catégorisant selon les expositions, la destination du bois, la résistance à l'humidité ou encore aux attaques de champignons. Le bois est classé en cinq catégories. Pour la construction d'une terrasse, il est conseillé de choisir un bois de classe IV. Ce bois convient aux expositions extérieures, il est imputrescible et peut supporter le contact avec le sol et l'eau douce. Si votre terrasse est en bois et en bord de mer, en contact direct avec de l'eau salée, il est préférable d'opter pour un bois de classe V.

Bois exotiques ou bois résineux ?

Les pins sont des bois résineux ou classiques, comme le Douglas, le mélèze ou encore le Red Cedar. Ils sont cultivés en Europe ou en Amérique du Nord. Esthétiques, abordables, résistants aux insectes et aux champignons, ils nécessitent un entretien régulier afin d'être durables. Les bois exotiques (l'ipé, le Teck, le Padouk, le massaranduba...) sont des bois haut de gamme qui proviennent d'Afrique, d'Asie ou encore d'Amérique du Sud. Ces essences sont particulièrement résistantes et n'ont pas besoin d'être traitées. En revanche, ces bois sont très chers, car ils sont très demandés, mais difficiles à cultiver. Par ailleurs, ils sont importés de très loin.

Quid du bois composite ?

Apparu plus récemment (environ une quinzaine d'années), ce type de bois est un hybride et une alternative aux bois exotiques. Il est fabriqué à partir de fibres de bois (parfois fibres végétales) et de plastique recyclé. Des pigments sont ajoutés pour teinter le bois. Relativement résistant, il a besoin d'un entretien très régulier afin de l'imperméabiliser. Par ailleurs, le bois composite peut être trop sensible à l'eau, c'est la raison pour laquelle il est déconseillé de le choisir pour la structure d'une terrasse.