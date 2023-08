Claude Got, "Monsieur sécurité routière en France", est mort

Il était une sommité dans son domaine. Le médecin Claude Got, est mort ce vendredi 11 août en Belgique, a annoncé la Ligue contre la violence routière. Il avait 87 ans. Alors qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer et "profondément affecté par le décès de sa femme", Claude Got "est allé en Belgique pour un suicide assisté, selon ses volontés", a précisé Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière, informé du décès par la famille du défunt.

"Expert parmi les experts en accidentologie", "consulté en permanence" et "sollicité par la plupart des gouvernements" sur les questions de sécurité routière, le médecin a "travaillé main dans la main avec la Ligue contre la violence routière" pendant plus de 20 ans, a-t-il ajouté.