20% des coachs "bien-être" proposent des "pratiques trompeuses", selon la Répression des fraudes

Une activité "en plein essor" mais gangrénée par les pratiques "trompeuses". Selon une enquête publiée ce jeudi 9 mars, la Répression des fraudes estime qu'environ un "coach bien-être" sur cinq adopte des "pratiques commerciales trompeuses, pouvant induire les consommateurs en erreur". Plus largement, l'enquête, menée entre 2021 et 2022, rapporte que les pratiques de huit professionnels sur dix présentaient au moins "une anomalie".

Pendant plusieurs mois, les services de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ont enquêté sur "des professionnels du secteur, mais aussi des centres de formation, ou encore sur internet". En tout, 165 professionnels et établissements ont été contrôlés. Il en ressort que chez 20% d'entre eux, des pratiques commerciales "trompeuses" ont été relevées. Un délit qui fait encourir à son auteur deux ans de prison et 300.000 euros d'amende, des peines qui peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes.

Dans le détail, quatre types de pratiques litigieuses ont été repérés par les enquêteurs de la Répression des fraudes : la mise en avant de fausses qualifications et/ou diplômes, l'entretien d'une confusion avec des praticiens du corps médical, des "allégations thérapeutiques" ou encore des spécialisations sur des troubles relevant d'un suivi médical. "Ces pratiques peuvent aller jusqu’à causer une perte de chance médicale pour les consommateurs", appuie la DGCCRF.