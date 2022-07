Feu piéton-cycliste : une nouvelle signalisation routière pour réconcilier les usagers en ville

Déjà testé à Strasbourg, le feu mixte piéton-cycle pourra désormais être utilisé sur tout le territoire dès qu'une piste cyclable sera parallèle à un passage piéton. Installé au niveau de la traversée d'une voie, ce feu intègre à la fois un visuel de piéton et de vélo pouvant passer du rouge au vert, pour indiquer aux cyclistes qu'ils doivent respecter le feu des piétons.

Une règle du Code de la route déjà existante, mais souvent ignorée. L'un des objectifs de ce dispositif est donc de réconcilier les piétons et cyclistes en ville, en évitant certaines incivilités quotidiennes.

L'autre objectif du feu piéton-cycle est de réduire le nombre de décès de piétons et de cyclistes en ville. En 2021, 414 piétons ont été tués, soit 23 de plus qu'en 2020, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Du côté des cyclistes, 227 ont perdu la vie en 2021, 49 de plus qu'en 2020 soit une augmentation de 28 % d'après l'ONISR.

Pour la première fois depuis 20 ans, la mortalité des cyclistes dépasse le seuil des 200 tués. La mortalité augmente également, dans une moindre mesure (+7% par rapport à 2019) en agglomération dans un contexte de forte augmentation de la pratique cycliste (+20 % en zone périurbaine et de +31 % en zone urbaine en 2021 par rapport à 2019, selon Vélo&Territoires).