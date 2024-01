EN BREF - "Siège" de Paris : où en est le blocage de la capitale ?

Dans le cadre de la mobilisation des agriculteurs, les syndicats ont appelé à un "siège de la capitale" à compter de ce lundi. Voici ce qu'il faut retenir de la mobilisation.

Le mouvement se durcit. Ce lundi 29 janvier, comme promis par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, qui appelaient à un "siège de la capitale", des agriculteurs ont installé à partir de 14h des points de blocage sur les principaux axes autoroutiers autour de Paris. Ce lundi soir, plusieurs barrages avec des tracteurs ont été mis en place, mais la ville de Paris en elle-même n'est pas bloquée, tout comme le marché de Rungis, autre lieu ciblé par des agriculteurs.

Les principaux points de blocage

Sur les huit autoroutes de Paris, plusieurs portions ont été fermées à quelques dizaines de kilomètres de la ville, obligeant les automobilistes à adapter leur trajet. Voici où on en est, ce lundi 29 janvier :

• l'A1, fermée à hauteur de Chennevières-Lès-Louvres en direction de Paris et à hauteur de d'Epiais-lès-Louvres en direction de la province ;

• l'A4 fermée entre Serris et Jossigny en direction de Paris et fermée vers la province à Ferrière-en-Brie;

• l'A6 fermée vers Paris à Villabé

• l'A13, fermée dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Jolie

• l'A10, fermée dans les deux sens à hauteur de Dourdan

• l'A15 fermée en direction de Paris à hauteur d'Argenteuil;

• l'A5a, fermée en direction de Paris à Réau et vers la province, à Moissy-Cramayel

• l'A16, fermée vers la province à hauteur de l'Isle-Adam

Selon Sytadin, le site mesurant le trafic autoroutier en Ile-de-France, ces blocages n'ont pour l'instant pas impacté le trafic significativement. Aux alentours de 18h30, il était jugé "faible" par rapport à la moyenne, avec un cumul de bouchons de 144 km. La ville de Paris, en elle-même, n'est pas bloquée.

Quelles suites ?

Face à la mobilisation, le Premier ministre Gabriel Attal a rencontré les présidents des Jeunes Agriculteurs et de la FNSEA, ce lundi soir, et de nouvelles annonces doivent être faites, ce mardi 30 janvier. Néanmoins, les blocages risquent de se poursuivre. Du côté de l'A13, les agriculteurs présents se sont organisés pour tenir jusqu'à jeudi. À Jossigny (Seine-et-Marne), sur l'A4, les manifestants ont prévu groupes électrogènes, toilettes de chantier et braseros, leur permettant de passer au moins trois jours sur place, selon eux.

En plus des axes autoroutiers, des agriculteurs de Coordination rurale ont annoncé leur intention de venir autour du marché de Rungis. Ils ne devraient pas arriver avant mardi soir ou mercredi. En attendant, le poumon alimentaire de la capitale est protégé par des blindés et n'est pas bloqué. La circulation vers les aéroports parisiens n'est pas non plus perturbée. À l'échelle nationale, à la mi-journée lundi, 25 blocages dans 16 départements étaient recensés par les renseignements territoriaux.