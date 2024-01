"Bœuf né en Autriche, élevé en Argentine, vendu en France" : cette étiquette de viande est-elle authentique ?

L'image d'une étiquette de viande bovine "à mijoter", vendue dans un Super U de la Marne, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le bœuf en question serait né en Autriche, élevé en Argentine, abattu aux États-Unis, avant d'être découpé puis commercialisé en France. Il s'agit d'une erreur d'étiquetage.

En pleine crise agricole, l'étiquette apparaît comme un symbole. L'une d'elle, apposée sur de la viande bovine "à mijoter" - une "caissette bourguignon" - vendue dans un supermarché de la Marne est devenue virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et pour cause, à en croire les informations qui s'y trouvent, cette pièce de bœuf aurait fait le tour du monde avant d'arriver dans les rayons du Super U de Sainte-Menehould.

L'animal serait ainsi né en Autriche, élevé en Argentine, avant d'être abattu aux États-Unis puis découpé en France. Un "exemple illustré du commerce globaliste" contre lequel se battent les agriculteurs, estime un internaute.

Cette étiquette laisse penser que la viande de bœuf vendue dans un supermarché de la Marne viendrait d'un animal né en Autriche, élevé en Argentine, abattu aux États-Unis avant d'être vendu en France - Capture d'écran

Bien que datée d'octobre 2023, l'étiquette (re)fait grincer des dents à l'heure où les éleveurs, cultivateurs et autres exploitants agricoles manifestent leur colère, remettant notamment en question certaines normes environnementales. "Et on nous demande de manger moins de viande, car c'est émetteur de CO², quelle blague", s'étonne l'un d'eux. "Ce bœuf a voyagé plus que moi", ironise un autre. "La viande a parcouru au minimum 30.100 kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes", alerte enfin une figure de la désinformation.

Le numéro d'identification ne correspond pas

Un indice a toutefois rapidement attiré notre attention. Tandis que le lieu d'abattage de ce morceau de 740 grammes est censé se trouver aux États-Unis, son numéro d'identification commence par "FR". Deux lettres qui attestent d'une origine française. Le code affiché est d'ailleurs le même que celui du site de découpe, présenté cette fois comme situé en France. D'après les données du ministère de l'Agriculture, l'atelier de découpe de viandes d'animaux de boucherie agréé portant le numéro "03.315.001" est effectivement un abattoir français, Propriété de Socopa Viandes, il est implanté à Villefranche-d'Allier, dans l'Allier.

Pour en savoir plus, nous nous sommes plongés dans les archives des communiqués de Système U. Une recherche qui nous a permis de découvrir que l'enseigne avait déjà alerté sur cette photo à l'automne dernier. Dans une publication à ce sujet, le distributeur affirme qu'il s'agit d'une "erreur d'étiquetage liée à un problème de paramétrage de l'emballeuse". Selon un article de France Bleu Champagne-Ardenne publié 15 novembre, les bouchers de ce Super U travailleraient bel et bien "sur un logiciel ancien et capricieux".

"Le boucher qui a servi la cliente a mal paramétré ce logiciel, et pour chaque rubrique (origine, élevage, abattage…), ce sont les premiers pays enregistrés par ordre alphabétique qui sont sortis", arguait alors le directeur du magasin. Ce qui explique que le lieu de naissance soit l'Autriche et celui d'élevage l'Argentine.

Une publication de Système U affirme qu'une "erreur d'étiquetage" est à l'origine de cette étiquette surprenante - Capture d'écran

Une erreur humaine confirmée à TF1info par Socopa. La filiale du groupe Bigard, géant français de la viande, assure que l'étiquette "comprend des informations erronées" sur l'ensemble de la traçabilité. Selon l'entreprise, le site de Villefranche-d'Allier n'a d'ailleurs "jamais livré ce magasin". Le numéro de lot permet de savoir que celui-ci provenait en réalité d'un abattoir situé à Coutances, dans la Manche. Un atelier dont l'ensemble de la production "est née, élevée et abattue en France", souligne Socopa.

"Nous avons eu confirmation que la viande était d'origine française", abonde Système U. S'il est vrai que les importations de viande bovine ont encore augmenté en 2022 (+ 23%), ce n'est pas le bétail d'Argentine ou des États-Unis qui finit dans nos assiettes. Selon les données du ministère de l'Agriculture, 85% du bœuf importé en France est issu de l'Union européenne, des Pays-Bas, d'Irlande et d'Allemagne en tête. Hors UE, c'est le Royaume-Uni qui, depuis le Brexit, fait aujourd'hui figure de principal fournisseur du pays.

