Colère des agriculteurs : Paris sous la menace d'"un siège" dès lundi "pour une durée indéterminée"

La FNSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) du grand bassin parisien annoncent ce samedi "un siège de la capitale" à partir de mardi à 14h. Les deux syndicats appellent les manifestants à bloquer les grands axes autour de Paris "pour une durée indéterminée".

Les agriculteurs poursuivent leur bras de fer avec le gouvernement. Si de nombreux axes routiers ont été débloqués ce samedi, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) du grand bassin parisien promettent un "siège de la capitale" à partir de lundi.

"Dès lundi 29 janvier à 14h les agriculteurs des départements : l'Aisne, l’Aube, l’Eure, l’Eure & Loir, l’lle-de-France, la Marne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Seine & Marne, la Seine-Maritime et la Somme, membres du réseau FNSEA et Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin Parisien entament un siège de la capitale pour une durée indéterminée", écrivent-ils dans un communiqué. "Tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs", ajoutent dans le bref texte ceux syndicats qui représentent la majorité de la profession au niveau national.

"Bloquer le marché de Rungis"

"On va prendre le week-end pour reposer les esprits et les corps" et "pour recalibrer la mobilisation de la semaine prochaine", avait déclaré plus tôt à l'AFP Pierrick Horel, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs (JA). Quoi qu'il advienne, la pression devrait être forte en Ile-de-France, alors que la Coordination rurale du Lot-et-Garonne a de son côté promis de "monter à Paris" pour "bloquer (le marché de) Rungis".

Cette menace de durcissement intervient au moment où de nombreux barrages ont été levés ce samedi, permettant à la circulation de reprendre sur certaines autoroutes. Mais le mouvement reste diffus, avec des situations qui varient localement à travers la France et des agriculteurs partagés entre ceux qui estiment avoir obtenu satisfaction et d'autres qui souhaitent relancer le mouvement après une pause.

Pour tenter d'éteindre la révolte montée de campagnes où beaucoup ne parviennent plus à vivre de leur métier, le Premier ministre a dévoilé vendredi des mesures d'urgence lors d'un déplacement en Occitanie, berceau de la contestation.

"On ne vous lâchera pas", avait alors assuré le chef du gouvernement, accédant à quelques-unes des demandes les plus pressantes des manifestants. Parmi elles : l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), la hausse des indemnités pour les éleveurs touchés par la maladie des bovins MHE ou encore des sanctions lourdes contre trois industriels de l'agro-alimentaire ne respectant pas les lois Egalim sur les prix. Des mesures "appelées à se décliner sur d'autres sujets", selon le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.