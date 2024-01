Colère des agriculteurs : en Bretagne, 700 tonnes de terre déversées sur la RN165 pour "semer une prairie"

La mobilisation des agriculteurs en France se poursuit, et elle prend différentes formes. Près de Quimper, des manifestants ont acheminé plusieurs centaines de tonnes de terre pour transformer une portion de route nationale en "prairie".

Une action symbolique. Une poignée d'agriculteurs ont commencé lundi à déverser de la terre sur une portion de la RN 165, qu'ils occupent depuis plusieurs jours. L'ambition est de transformer ce morceau de terres de quelques dizaines de mètres, à hauteur du Rouillen, près de Quimper, en une prairie. "Nous comptons répandre environ 700 tonnes de terre ici pour créer une parcelle sur la voie express et semer de l’herbe par-dessus", détaille à Ouest France Édouard Cotten, un agriculteur à Elliant.

Avec cette action, les agriculteurs veulent dénoncer la réglementation concernant les prairies permanentes à laquelle sont soumis les agriculteurs de certaines régions, assurent nos confrères du Télégramme. "Est prairie ou pâturage permanents toute surface dans laquelle l’herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées prédominent depuis cinq années révolues ou moins. [...] Toute prairie temporaire qui n’a pas été déplacée (même si elle a été entre temps labourée et ré-ensemencée), devient prairie ou pâturage permanents au bout de cinq ans révolus", détaille le ministère de l'Agriculture sur son site. La particularité de ces espaces est que leur retournement est interdit dans deux régions (Pays-de-la-Loire et Normandie) et soumis à autorisation dans deux autres (Bretagne et Grand Est).

Les agriculteurs bloquent mardi pour le deuxième jour des axes stratégiques autour de Paris. Ils attendent des actes forts en réponses à leurs nombreuses revendications. Un début de réponse pourrait intervenir plus tard dans la journée, Gabriel Attal devant dévoiler de nouvelles mesures dans son discours de politique générale.