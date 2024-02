Colère des agriculteurs : le point sur ce qu'ils ont obtenu... et ce qu'ils veulent encore

Mobilisés depuis plusieurs semaines, les agriculteurs ont été entendus par Gabriel Attal sur plusieurs points. À l'aube de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, et avant d'être reçus par Emmanuel Macron, les syndicats réclament encore de nouvelles mesures. TF1info démêle les dernières annonces... et celles qui sont attendues.

La première crise du gouvernement Attal n'est pas encore éteinte. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs de tout le pays font part de leurs revendications, et ont été jusqu'à bloquer une partie des axes routiers de l'Hexagone pour se faire entendre.

Depuis, ils ont obtenu 400 millions d'euros d'aides d'urgence, mais ne comptent pas s'arrêter là, à quelques jours du Salon de l'Agriculture à Paris (24 février - 3 mars), et alors que le Premier ministre et le président de la République doivent recevoir les syndicats. TF1info fait le point sur les mesures déjà actées... et ce qu'ils demandent encore.

Les mesures déjà actées

Abandon par le gouvernement de la hausse sur le gazole non routier (GNR), le carburant des tracteurs.

par le gouvernement (GNR), le carburant des tracteurs. Dès juillet, application de l'avantage fiscal sur le GNR dès la livraison , et non après une demande de remboursement.

, et non après une demande de remboursement. Mesures immédiates de "simplification administrative" pour certaines procédures imposées aux agriculteurs.

pour certaines procédures imposées aux agriculteurs. Renforcement des lois Egalim , qui visent à protéger les revenus des agriculteurs, avec l'identification par le gouvernement de 124 contrats signés entre industriels et distributeurs qui ne respectent pas les textes en vigueur.

, qui visent à protéger les revenus des agriculteurs, avec l'identification par le gouvernement de 124 contrats signés entre industriels et distributeurs qui ne respectent pas les textes en vigueur. Aides supplémentaires pour les élevages touchés par la maladie bovine MHE, la filière biologique, les exploitations bretonnes affectées par les tempêtes, ainsi qu'un fonds pour la viticulture. Une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs a aussi été annoncée.

pour les élevages touchés par la maladie bovine MHE, la filière biologique, les exploitations bretonnes affectées par les tempêtes, ainsi qu'un fonds pour la viticulture. Une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs a aussi été annoncée. Opposition de la France à tout accord de libre-échange avec le bloc latino-américain Mercosur au niveau européen.

de libre-échange au niveau européen. Exemption partielle des obligations de jachères en 2024, par la Commission européenne.

Les mesures encore attendues par les syndicats

L' abandon de toute taxe sur le GNR est demandé par la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole.

est demandé par la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole. Une année blanche sur les échéances bancaires est également réclamée par la Coordination rurale.

est également réclamée par la Coordination rurale. Un engagement plus fort du gouvernement sur les accords de libre-échange pour éviter une "concurrence déloyale", exigé par tous les grands syndicats. Les normes imposées aux produits français doivent notamment être les mêmes pour les produits importés, plaide la FNSEA.

pour éviter une "concurrence déloyale", exigé par tous les grands syndicats. Les normes imposées aux produits français doivent notamment être les mêmes pour les produits importés, plaide la FNSEA. L'ouverture "d'un chantier vers l'interdiction en France de transactions en deçà du prix de revient" pour protéger le revenu des agriculteurs est souhaitée par la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole.

La renégociation immédiate de la Politique agricole commune , qui conditionne les aides à certaines normes environnementales, est réclamée par la Coordination rurale.

, qui conditionne les aides à certaines normes environnementales, est réclamée par la Coordination rurale. La suppression des droits de succession pour faciliter l'installation des nouveaux agriculteurs fait aussi l'objet d'une demande de la Coordination rurale, afin d'aller au-delà du relèvement des seuils d'exonération déjà annoncé par le gouvernement.