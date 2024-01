Colère des agriculteurs : en attendant les annonces d’Attal, les manifestants bloquent les accès à Paris

Deux syndicats franciliens renforcent le mouvement ce vendredi 26 janvier en organisant un blocus autour de la capitale. Cinq points de barrage doivent être actifs jusqu’à minuit et peut-être plus suivant les propositions communiquées par le Premier ministre dans l’après-midi.

"Tout le monde est chaud, tout le monde est à fond", glissait ce matin sur TF1 Christophe Robin. L’agriculteur était mobilisé ce vendredi 26 janvier au petit matin sur la N118, l’un des axes les plus empruntés de l’est parisien mis à l’arrêt par les manifestants. "On attend les annonces et s’il faut pousser, on montera à Paris", assurait-il tout en donnant rendez-vous à 14h sur l’un des cinq points de blocage choisis pour paralyser les accès à la capitale avant d’entendre les réponses de Gabriel Attal à leurs revendications.

Pas de péage gratuit FDSEA et Jeunes Agriculteurs IDF

La FDSEA Ile-de-France et la branche francilienne des Jeunes Agriculteurs a l’intention de former un blocus autour de Paris en se positionnant à des secteurs clés. Voici les secteurs à éviter si vous devez vous déplacer : A6 à hauteur de Villabé, le péage de Saint-Arnoult sur l’A10-A11, le péage Buchelay sur l’A1, le RN14 à hauteur de Villeneuve-St Martin et l’A16 à hauteur de Croix verte – Champagne-sur-Oise. Le communiqué des syndicats agricoles indique qu’une "prolongation est possible" après minuit et qu’il n’y aura "pas de péage gratuit".

Plusieurs centaines de kilomètres de routes étaient perturbés vendredi à la mi-journée. Au nord, c’est l’A1 qui était en particulier coupée. Plus au sud, le gestionnaire Vinci Autoroutes enregistrait un record de 400 km de routes inaccessibles de Lyon à l’Espagne sur l’A7 et l’A9 à la demande des autorités. Selon nos informations, le Premier ministre visitera un élevage bovin de Montastruc-de-Salies, en Haute-Garonne, pour échanger avec des agriculteurs.