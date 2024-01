Colère des agriculteurs : pourquoi voit-on des panneaux d'entrée de ville retournés en France ?

Depuis le début du mois de novembre, un grand nombre de panneaux d'agglomérations sont retrouvés à l'envers au petit matin. Parti du Tarn, le phénomène s'est répandu dans d'autres régions et est aujourd'hui l'un des symboles de la mobilisation des agriculteurs. Il se veut l'illustration d'un slogan porté par les agriculteurs en colère : "On marche sur la tête".

Ils ne passent pas inaperçus et la probabilité d'en croiser s'accroit de jour en jour, dans le contexte du mouvement des agriculteurs. Les panneaux signalant l'entrée ou la sortie d'agglomérations installés à l'envers sont de plus en plus nombreux au quatre coins de l'Hexagone. Parti du sud de la France, et plus précisément du Tarn, à la fin du mois d'octobre dernier, le phénomène s'est étendu au fil des mois à d'autres départements et régions. À la campagne comme en ville, il a ainsi notamment gagné des communes l’Oise à l’Ille-et-Vilaine, en passant par l’Alsace, la Dordogne, l’Hérault, l’Ain ou encore de la Seine-et-Marne, le Loiret, la Vendée et la Seine-Maritime.

Si certains automobilistes pensent de prime abord à une plaisanterie, ces panneaux retournés de 180 degrés se veulent en fait l'illustration d'un slogan porté à l'origine par les Jeunes agriculteurs (JA) et la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) : "On marche sur la tête".

"On travaille toujours plus, pour gagner moins"

"Plan bio, plan protéines, plan de relance, plan fruits et légumes, plan viticulture, etc., cette accumulation de plans n’a pas empêché l’empilement des normes imposé par le gouvernement", dénonçaient cet automne les syndicats agricoles qui se réclament de cette action conjointe, le sujet des normes étant au cœur de la mobilisation de ce mois de janvier. Selon une étude de la Mutualité sociale agricole (MSA) citée par les JA, la plateforme d'écoute de la MSA a enregistré au premier trimestre 2023, une hausse de 22% des signalements d'agriculteurs en détresse.

Le 22 novembre, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, avait repris à son compte l'initiative des Jeunes agriculteurs en illustrant un message avec un panneau retourné dans sa commune.

Pour marquer leur soutien au mouvement des agriculteurs, de nombreux élus locaux ont repris ces derniers jours le concept en retournant leur photo sur les réseaux sociaux, à l'instar de l'ancienne ministre Caroline Cayeux, maire de Beauvais.

Pour certains, cette opération de communication est aussi l’occasion de sensibiliser sur des problématiques plus locales, à l'instar des conséquences des inondations qui ont récemment touché le Pas-de-Calais. En Gironde, l'inquiétude portait plus particulièrement sur le vignoble bordelais frappé par une crise viticole sans précédent.

Ces actions de dévissage et retournement de panneaux destinées à alerter tant l’opinion que les pouvoirs publics ont généralement lieu la nuit. À noter que parallèlement à ce qu'il se passe le terrain, les hashtags #onmarchesurlatête, #AgriSousPression ou encore #Agriculteursencolere se répandent également depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux.