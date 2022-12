Colère en Chine, incroyable histoire de kidnapping... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

L’une des plus anciennes affaires de disparition des États-Unis connait enfin son dénouement, et il est heureux. Mélissa Highsmith, enlevée par sa baby-sitter alors qu'elle n'avait qu'un an et demi, a été retrouvée par ses parents biologiques 51 ans plus tard, grâce au miracle de l'ADN. Le 20H retrace cette incroyable histoire dans la vidéo à regarder en tête de cet article.