Collecte inédite : les Français invités à rendre leurs armes détenues illégalement

Chaque année, 30.000 armes sont ainsi rapportées à l’État. "On a potentiellement des accidents domestiques avec ces armes qui sont stockées de manière très aléatoire, parfois encore chargées. On a la problématique des cambriolages avec chaque année environ 8000 armes qui sont volées sur le territoire national, et certaines d’entre elles, ensuite, on les retrouve sur des réseaux criminels. Et on a le troisième enjeu, qui est un enjeu de lutte contre les violences intrafamiliales", déclare Jean-Simon Merandat, chef du service central des armes et explosifs au ministère de l’Intérieur.

En revanche, si vous avez des obus ou des explosifs, ne les déplacez pas. Les forces de l’ordre viendront les chercher.