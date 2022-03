Collecte record en février : pourquoi les Livrets A font le plein

Le Livret A ne connait pas la crise. En témoigne la collecte record enregistrée le mois dernier : l'encours du Livret A a continué de progresser en février pour atteindre les 352,5 milliards d'euros, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des dépôts. Au total, plus de 2,94 milliards d'euros ont ainsi été collectés, du jamais vu pour un mois de février.

Il fait dire qu'après plus de dix ans sans hausse et deux ans de plancher historique à 0,5%, le taux du Livret A a été remonté à 1% en janvier dernier. De quoi inciter les épargnants à privilégier ce placement refuge, en particulier dans le contexte actuel de flambée du prix des énergies, des tensions géopolitiques qui secouent le Vieux-continent avec la guerre en Ukraine et de rebond du Covid-19.