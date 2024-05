Combien de temps peut-on laisser son chien seul ?

Laisser son chien seul à la maison devient tôt ou tard une obligation, même pour les maîtres les plus consciencieux. Il convient alors de ne pas dépasser quelques heures d'absence et de solitude. Des astuces aident le chien à mieux supporter d'être seul.

Même avec la meilleure volonté du monde, vous serez un jour confronté à l'obligation de laisser votre toutou seul, au moins quelques heures, de temps en temps. Mais rassurez-vous, des millions de chiens le vivent très bien au quotidien à travers le monde, à condition que votre absence ne soit pas prolongée au-delà du raisonnable et que votre animal de compagnie ait des occupations.

Combien de temps un chien peut-il rester seul ?

Les vétérinaires s'accordent à dire qu'un chien adulte peut supporter jusqu'à huit heures de solitude d'affilée, du moins d'un point de vue sanitaire. Pendant ce laps de temps, il est en capacité de se retenir et de vous attendre pour sortir faire ses besoins. S'il a accès au jardin, le délai peut toutefois être rallongé jusqu'à douze heures. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne. Des variations de part et d'autre sont courantes en fonction de la race, de l'état de santé de l'animal, de son âge, de ses habitudes alimentaires… Ainsi, un chiot ou un chien âgé ou atteint d'une maladie comme le diabète ou une insuffisance rénale n'aura pas les mêmes habiletés de rétention. Elles seront réduites à seulement deux à quatre heures.

Pourquoi certains chiens ne peuvent pas rester seuls longtemps ?

La durée de solitude acceptée peut également varier selon l'éducation reçue, les habitudes prises dès le plus jeune âge ou non. En effet, au-delà de la simple question de propreté, tous les chiens ne sont pas en mesure de rester seuls. Alors que certains rodés à l'exercice attendent sagement le retour de leur maître en vaquant à leurs occupations et en faisant des siestes pour tromper l'ennui, d'autres ne tolèrent même pas de rester seul cinq minutes. L'animal se pense abandonné et hurle à la mort, s'attaque à tout ce qui lui passe sous la dent (vos chaussures, un journal, les pieds d'un meuble…) ou déprime. Ce comportement s'observe notamment chez les chiens qui partagent une relation fusionnelle avec leur propriétaire et chez certaines races qui ont plus besoin de compagnie que les autres. Par exemple, le Braque de Weimar, le Bichon ou le Cavalier King Charles ne sont pas réputés pour leur indépendance. Au contraire, le Welsh Corgi, le Pékinois, le Rottweiler ou encore le Border Collie sont plus indépendants et peuvent donc plus aisément rester seuls au quotidien (toujours à condition d'y être habitués).

Des solutions pour laisser son chien seul à la maison

Pour aller travailler, faire des courses ou simplement vous accorder une sortie sans votre compagnon à quatre pattes, ce dernier devra rester seul plusieurs heures sans détruire votre aménagement intérieur. Il est donc essentiel d'habituer progressivement le chien à la solitude sur des périodes plus ou moins longues dès l'adoption. Vous pourrez alors lui laisser de quoi s'occuper pendant vos absences : son jouet préféré, un os à ronger… Adopter un second animal de compagnie avec lequel il peut jouer est aussi une solution pertinente. Si votre chien n'a pas accès à l'extérieur en toute autonomie et si vos absences doivent se prolonger au-delà des capacités propres à votre toutou, vous pouvez faire appel à un proche, un voisin ou un dog-sitter. Il se chargera de le sortir à intervalles réguliers et de lui tenir compagnie en attendant votre retour. Ne soyez pas surpris lorsqu'en rentrant, il vous fera la fête comme si vous étiez parti une semaine et acceptez les effusions de joie (sans le laisser vous renverser).