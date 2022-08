Combi Volkswagen, robot pizzaïolo, déneigement à Saint-Étienne... Les 5 vidéos étonnantes de la semaine du JT de TF1

Le voici ce fameux disque compact à gravure numérique. Son diamètre mesure seulement douze centimètres, il peut contenir 150 minutes de musique, une fois et demi de plus que le 33 tours. Le mini-disque résiste à de nombreuses agressions, notamment à la poussière et aux traces de doigt. Annoncé révolutionnaire, le CD fait son apparition le 17 août 1982.