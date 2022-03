Après la Corse, le Front de libération de la Bretagne veut un référendum sur l’autonomie

Fin novembre 2021, le FLB avait revendiqué dans un courrier quinze "attaques de résidences secondaires ou des profiteurs de l'industrie touristique" au cours des dernières années. Étaient évoquées notamment des attaques à Fréhel, Dinard, Lancieux, Pont Aven ou encore Trégastel.

De 1964 à 1981, plus de 200 attentats parfois spectaculaires contre des symboles de l'Etat ont été commis par le mouvement FLB, faisant un mort, un seul, un jeune artificier du mouvement. Parmi les plus médiatisés de ces attentats, celui contre l'aile gauche du château de Versailles en 1978. Marqué par de nombreuses arrestations et condamnations, le FLB met fin à ses actions après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981, marquée par des amnisties. Il renaîtra ensuite sous d'autres formes.