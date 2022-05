8 mai : ce que commémorent (aussi) les habitants d'Orléans

Après des années de trêve, d'une paix précaire et fragile, la guerre de Cent Ans reprend de plus belle en 1411. Les Anglais, brillants vainqueurs à Azincourt en 1415, épaulés de leurs alliés bourguignons, prennent rapidement le contrôle du nord du royaume de France. Le sud est, lui, resté fidèle à la dynastie royale. Pas rassasiés, les sujets de la Perfide Albion tentent de pousser leur avantage et de prendre le contrôle de nouveaux territoires. Ils doivent, pour cela, traverser la Loire.

C'est dans ce contexte qu'en octobre 1428, ils attaquent Orléans, ville fortifiée de 20.000 habitants avec un pont unique sur la Loire, véritable porte d'entrée vers le sud du royaume. Face à la résistance de la garnison, les Anglo-Bourguignons assiègent la cité. Pas suffisamment nombreux pour l'encercler totalement, ils se contentent de la ceinturer en construisant une dizaine de bastides (forts provisoires).

Jeanne d'Arc rencontre alors, à Chinon, le Dauphin - terme désignant l'héritier à la Couronne de France - Charles. La jeune femme, alors âgée de 17 ans seulement, tente alors de convaincre celui qui deviendra le roi Charles VII de lui confier une armée pour secourir Orléans. D'abord sceptique, il accepte finalement les services de la paysanne et l'envoie, à la tête d'une armée, pour libérer la ville du centre de l'Hexagone. Elle se rend d'abord à Blois pour y rejoindre un convoi de ravitaillement. Quelques jours plus tard, le 29 avril, elle parvient à entrer à Orléans.