Commémoration du 8 mai : que célèbre-t-on à cette date en France ?

Une date marquée d'une pierre blanche. Supprimé un temps, entre 1959 et 1981, le 8 mai est aujourd'hui un jour férié et chômé en France. Malgré le scepticisme de nombreuses personnalités, à commencer par Charles de Gaulle lui-même, c'est le moment qui a été choisi pour commémorer la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la fin des combats. Les habitants de l'Hexagone célèbrent la victoire des Alliés, à laquelle ils ont timidement participé via les Forces françaises libres (FFL), contre l'Allemagne nazie.