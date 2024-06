Le ciel normand s'embrase, presque 80 ans après le Débarquement du 6 juin. Des feux d'artifice ont été tirés ce samedi soir depuis les cinq plages prises par les alliés. C'était le coup d'envoi d'une semaine de commémorations du D-Day.

Vingt-et-un feux d'artifice tirés simultanément, et 90 kilomètres de côtes normandes s'embrasent. Comme à Luc-sur-Mer (Calvados), que l'on découvre dans le reportage de TF1 ci-dessus. Des milliers de spectateurs y ont célébré la liberté de la plus belle des manières, dans un spectacle à 360 degrés.

Plus tôt dans la journée de ce samedi, c'était l'heure de la dernière inspection avant le tir pour Sébastien Genest. Plus de cent artificiers étaient mobilisés pour cet évènement. En plus du feu d'artifice, deux amies rencontrées par notre équipe ne veulent rien manquer des commémorations. "Ça fait deux ans que j'ai demandé à mes amis de bien vouloir nous recevoir pour cette date. On va tous les jours voir ce qu'on peut faire, on est là jusqu'à la fin de la semaine", confie l'une d'elles au micro de TF1.

Un couple d'Irlandais vient en Normandie tous les ans. "C'est très, très important qu'on honore la mémoire de ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale", expliquent-ils. Les commémorations vont durer toute la semaine, avec en point d'orgue, la cérémonie officielle du 6 juin.