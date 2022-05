Quand la France avait décidé de ne plus commémorer le 8 mai 1945

Face à la colère populaire, et plus particulièrement celle des associations d'anciens combattants, François Mitterrand redonne rapidement au 8 mai son caractère férié. Ce revirement est entériné en septembre 1981 par un vote de l'Assemblée nationale. "Le 8 mai sera une fête internationale de la liberté et de la paix à laquelle participeront les anciens combattants, les associations de jeunesse et d'Éducation nationale", précise Jean Laurain, alors ministre des Anciens combattants.