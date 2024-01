Comment aider les écureuils à traverser l'hiver ?

L'hiver est une saison rude pour les écureuils, car la nourriture se fait rare. En aménageant un abri et une mangeoire dans le jardin, il est possible de les aider. On vous explique comment fabriquer une cabane pour ces adorables rongeurs.

Les écureuils adorent les zones boisées. Si vous possédez des arbres ou si votre terrain est situé à proximité d'une forêt, il est possible d'apercevoir l'un de ses petits rongeurs chercher de la nourriture. Lorsque les températures dégringolent et que le froid s'installe, se nourrir et trouver un abri peuvent être plus difficile pour ces adorables petites bêtes. Comme pour les oiseaux ou les hérissons, on peut les aider.

Aménager un abri pour les écureuils

Ces petits rongeurs n'hibernent pas, mais quand l'hiver arrive, ils construisent des petits nids douillets dans les arbres pour se mettre au chaud. Il existe des abris pour écureuil dans les magasins spécialisés tels que les animaleries. Vous pouvez aussi en construire un très facilement. La cabane devra faire au minimum 50 cm de large. Il vous faudra trois rectangles de bois pour le toit et la base, deux carrés de 25 cm pour les deux côtés et deux panneaux de 45 cm pour le derrière et l'avant. L'un des panneaux devra avoir un trou arrondi ou ovale d'une dizaine de centimètres pour permettre à l'animal d’entrer dans le nid. Il vous faudra de la colle à bois pour assembler toutes les pièces. La colle doit être posée en faisant attention de ne pas déborder. Surtout, ne le peignez pas la cabane. La peinture masquerait l'odeur du bois or c'est très important pour les rongeurs. L'abri doit se rapprocher le plus possible du nid naturel.

Où placer l'abri pour écureuil ?

Il est important de choisir le bon arbre pour accrocher le nichoir. Il est indispensable de choisir une espèce dont le diamètre est d'au moins 50 cm. La cabane devra être placée en hauteur, à environ 3 mètres du sol, afin que l'animal puisse se protéger des prédateurs. Il faut savoir que les chats sont des prédateurs naturels des écureuils. Si vous en possédez, soyez vigilant et placez les cabanes dans une partie du jardin non accessible aux félins. Pour rassurer le plus les écureuils, choisissez un arbre qu'ils apprécient, à savoir le hêtre, l'épicéa, le frêne ou le bouleau. Enfin, il est conseillé d'orienter la cabane en direction du sud-est.

Comment attirer les écureuils ?

Pour inciter les petits rongeurs à s'installer dans les abris, il faut les attirer avec des aliments qu'ils apprécient. Les écureuils raffolent de noix, noisettes et châtaignes. N'hésitez pas à placer une mangeoire à proximité de la cabane afin qu'ils puissent les récupérer et les transporter dans leur nid. Par ailleurs, avec cette mangeoire, ils n'iront pas piquer la nourriture des oiseaux ! N'oubliez pas d'installer un petit abreuvoir ou de placer un petit récipient avec de l'eau, car les écureuils ont besoin de s'hydrater.