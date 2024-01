Comment aider les hérissons à passer l'hiver ?

Lorsque les températures descendent sous 14 °C, les hérissons entrent dans leur phase d'hibernation. Ils ont emmagasiné assez d'énergie et de nourriture durant l'automne pour passer la saison froide. Rien ne nous empêche de leur donner un petit coup de main pour leur offrir des meilleures conditions.

En hiver, les hérissons hibernent. Dès que les températures baissent et que le taux de lumière est plus faible dans la journée, ils peuvent entrer dans une phase de léthargie et ne plus bouger du tout jusqu'à quatre mois. Mais, aujourd'hui, nos modes de vie et le réchauffement climatique bouleversent les conditions de vie et d'hibernation de ces adorables petites bêtes. Voici quelques conseils pour assister ces animaux vulnérables.

Installer un hôtel à hérisson

Il est possible d'en trouver dans les magasins de jardins ou dans les associations d'aide à la nature. Mais, si vous avez l'âme d'un bricoleur, vous pouvez en fabriquer vous-même avec quelques bouts de bois. Attention, il vous faudra du bois non traité et non peint. Construire un abri à hérisson est très simple, il suffit de fabriquer une boîte. Elle doit mesurer au moins 30 cm de large, 40 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Pour que le hérisson puisse entrer, n'oubliez pas de créer de 15 cm x 15 cm sur l'un des côtés courts. Vous pouvez mettre une cloison de séparation pour créer deux espaces. L'un des deux fera office de dortoir. Ajoutez de la sciure de bois ou encore de la taille pour plus de confort. Enfin, la boîte doit être fermée par un couvercle pour protéger le hérisson de la pluie.

Laisser le jardin en désordre

Les jardiniers désordonnés seront ravis d'apprendre que c'est une bonne chose de ne pas nettoyer totalement son espace vert. En effet, c'est le meilleur moyen d'aider les hérissons à passer l'hiver et d'hiberner en toute tranquillité. Ces petits animaux aiment se réfugier sous les feuilles mortes sous les haies, sous une zone de ronces, un tas de bois ou une branche morte. Pour le grand nettoyage, on attend donc le printemps. Vous pouvez aider un peu plus les hérissons en plaçant un tas de feuilles mortes ou un tas de pierres dans un coin du jardin.

Ne pas déranger les hérissons

Si vous trouvez un hérisson immobile en nettoyant les feuilles mortes dans votre jardin ou dans un coin du cabanon. On ne panique pas et surtout, on ne fait rien. On referme vite la cachette afin de ne pas réveiller l'animal inutilement et de perturber son cycle d'hibernation. Par contre, il arrive que le hérisson se réveille pendant l'hiver, sans doute parce que son nid n'est pas assez chaud ou que la température est trop haute pour lui. Dans ce cas, il va essayer de chercher de la nourriture. Là, vous pouvez l'aider en lui fournissant quelques aliments lui permettant de se renforcer. Les arachides concassées et non salées sont très appréciées des hérissons.

Créer une meilleure circulation

N'hésitez pas à créer des espaces de 15 cm × 15 cm dans votre clôture pour que les hérissons puissent circuler d'un jardin à l'autre. Encouragez vos voisins à faire de même. C'est un tout petit geste, mais cela permet aux hérissons d'agrandir leur habitat, de trouver des meilleurs endroits pour manger et dormir sans s'exposer aux dangers des grands axes de circulation.