Comment apprendre à mon chien à ne pas tirer sur sa laisse ?

Votre chien n'en fait qu'à sa tête dès que vous l'emmenez en balade ? Marcher au pas à vos côtés avec la laisse obligatoire est un apprentissage de longue haleine, mais indispensable pour sa sécurité et la vôtre. Voici des conseils pour empêcher votre chien de tirer sur sa laisse à la moindre distraction et rendre la promenade plus agréable et plus sûre.