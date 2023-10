Comment apprendre à son chat à faire ses besoins à l'extérieur ?

Avec une chatière, votre félin sera totalement autonome et pourra sortir quand bon lui semble. Vous n'aurez ainsi plus l'impression désagréable d'être le portier du chat. Ce dernier sera plus serein et vous aussi, car vous ne craindrez plus d'oublier un créneau.

Si vous avez peur de laisser votre chat sortir la nuit ou que d'autres animaux en profitent pour visiter votre habitat, optez pour un modèle de chatière intelligente ! Certaines ne s'ouvrent qu'en détectant la puce électronique de votre animal et peuvent être bloquées sur des horaires préprogrammés.