Parmi les nouveaux animaux de compagnie (NAC), le chinchilla est le plus grand des rongeurs domestiques. Cet adorable petit animal est à la fois indépendant et demandeur d'affection. Adopter un chinchilla promet de nombreuses années d'interactions si on prend le temps de l'apprivoiser.

Originaire d'Amérique du Sud où il fut chassé pour sa fourrure jusqu'au début du XXᵉ siècle, le chinchilla a une espérance de vie en captivité très longue. Il peut vivre au moins vingt ans, durant lesquels il aura besoin d'interaction avec ses maîtres et au moins un congénère. Il se laisse volontiers apprivoiser si on est patient et délicat avec lui.

Étape n°1 : respecter un temps d'adaptation avec votre chinchilla

Le chinchilla est un animal peureux par nature. Passer de l'animalerie ou de sa cage chez un éleveur à votre domicile sera donc éprouvant pour lui. Vous devrez créer un environnement confortable, bien aéré et sûr, avec au moins une cachette (une petite cabane par exemple) et un espace de repos où il pourra s'abriter et se détendre. Durant les premiers jours, placez la cage dans un endroit calme, sans facteurs de stress superflus (jeunes enfants, autres animaux du foyer en liberté, équipements ménagers bruyants…), et laissez-le se familiariser tranquillement avec son nouvel environnement.

Étape n°2 : vous présenter à votre chinchilla sans précipitation

Au cours de la première semaine suivant l'adoption, venez seulement observer votre NAC quelques minutes par jour et profitez-en pour le nourrir et lui donner de l'eau. N'oubliez pas que ce rongeur est un animal nocturne et que sa période d'activité quotidienne ne commence que dans l'après-midi ! Il serait donc malvenu de le déranger pendant son sommeil. Ne faites pas de geste brusque, parlez-lui d'une voix calme et ne cherchez pas à l'attraper ou à le caresser. Il pourrait percevoir votre tentative comme une menace et vous mordre. En outre, cela ne ferait qu'accroître sa méfiance et son anxiété. Peu à peu, le chinchilla s'habituera à vos visites et à votre odeur. Un peu plus confiant, il peut même s'approcher de vous, sentir et toucher votre main et réclamer une friandise. Laissez-le faire, vous avez établi le contact !

Étape n°3 : manipuler votre chinchilla avec précaution

Si le chinchilla est friand d'interactions avec sa famille d'accueil et de marques d'affection, il n'apprécie pas particulièrement être manipulé ou serré dans les bras. C'est d'ailleurs pour cela que son adoption n'est pas recommandée pour les jeunes enfants (moins de douze ans) qui ne sauraient pas encore respecter les besoins particuliers du rongeur. Cependant, s'il est habitué très jeune à la manipulation et s'il se sent en confiance, il peut aimer ce contact rapproché. Chaque animal est différent ! Vous pouvez donc ouvrir la cage et l'inviter à grimper sur votre avant-bras en l'attirant avec une friandise. Au fil des semaines, s'il se laisse faire (dans le cas contraire, il ne faut pas insister), vous pourrez essayer de l'attraper délicatement et de le caresser, en lui laissant toujours la possibilité de rentrer dans sa cage dès qu'il en a assez.

Étape n°4 : laisser le chinchilla en liberté

Un chinchilla enfermé 24h/24 dépérirait. Curieux par nature, il aime au contraire se dégourdir les pattes et explorer son environnement au-delà des barreaux de la cage. Une fois qu'il sera habitué à votre présence (quelques mois sont parfois nécessaires), placez la cage au sol, ouvrez-la et reculez. Le petit animal ne tardera pas à en sortir. Vous pourrez l'observer tranquillement et le surveiller pendant son tour dans la pièce. Attirez-le alors vers vous avec une friandise pour parachever l'apprivoisement. Progressivement, vous pourrez ensuite ouvrir les portes des pièces auxquelles vous lui permettez d'accéder, toujours en veillant à ce qu'il n'y ait pas de danger (fil électrique, plante toxique…) ou d'élément déclencheur de panique (bruit soudain, enfants, animaux…). Il sera très heureux de déambuler en votre compagnie quelques heures par jour !