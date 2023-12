Comment bien aérer sa maison sans perdre la chaleur ?

L'air intérieur de nos maisons est aussi pollué que l'air extérieur. Pour assainir son logement, il est important d'aérer souvent. En hiver, l'opération est plus délicate, mais primordiale.

Ventiler son logement est nécessaire pour préserver la qualité de l'air. C'est la raison pour laquelle il faut aérer plusieurs fois par jour, et ce, tout au long de l'année. Oui, même en hiver ! Cependant, quand les températures sont glaciales, on n'a pas très envie d'ouvrir les fenêtres et de laisser le froid entrer. On vous explique pourquoi et comment aérer sans perdre trop de chaleur.

Renouveler l'air pour réduire la pollution intérieure

Il faut savoir que l'air de nos maisons est aussi vicié. Entre les polluants, les composés volatiles, les agents bactériens, l'humidité, la poussière, mais aussi les émissions de gaz des chauffages à combustion, beaucoup d'éléments circulent dans l'air. Il faut aérer pour limiter leur accumulation et le risque d'apparition de moisissures ou d'acariens. On n'oublie pas donc d'aérer même en hiver pour ne pas s'exposer à des troubles de santé comme des maladies respiratoires.

Comment bien aérer son logement ?

Nul besoin de laisser les fenêtres grandes ouvertes pendant longtemps. Il vous suffit de les ouvrir une fois le matin et une fois le soir durant une dizaine de minutes. Rassurez-vous, ce n'est pas assez long pour que votre logement perde la chaleur. Par ailleurs, l'idéal est d'ouvrir les fenêtres situées à l'opposé de votre logement. Ainsi, l'air sera renouvelé plus rapidement. Bien sûr, durant ce laps de temps, on baisse le chauffage à zéro sans les éteindre. Certains radiateurs disposent de détecteurs quand les fenêtres sont ouvertes. Ces derniers détectent les courants d'air et se mettent en veille.

Les pièces à aérer

S'il y a deux endroits qu'il faut prioriser quand on aère son logement : les salles de bains et les chambres. En effet, les salles d'eau ont tendance à accumuler beaucoup d'humidité. Qui dit humidité, dit moisissures. On aère aussi les chambres, car c'est une manière d'assainir la pièce en évacuant les mauvaises odeurs, la poussière et les agents bactériens qui pourraient circuler. Ainsi, en aérer le matin et le soir, vous dormirez dans une pièce plus saine.