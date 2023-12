Comment bien choisir sa bouillotte pour ne plus grelotter cet hiver ?

Pratique et rapide à utiliser, c'est notre allié indispensable de la saison froide. Cet accessoire nous réchauffe en toute circonstance, encore faut-il savoir lequel choisir. On vous explique quelle bouillotte est adaptée à vos besoins.

C'est l'un de nos accessoires préférés de l'hiver, même si on a du mal à l'assumer : la bouillotte. Elle nous apporte chaleur, réconfort et soulage les tensions musculaires et autres douleurs. Cependant, toutes les bouillottes n'apportent pas la même chaleur ni les mêmes sensations, par conséquent, elles ne s'utilisent pas toutes de la même manière. Sèche, à eau, à gel, électrique ? Comment choisir la bouillotte qui nous convient ? On vous dit tout.

La bouillotte à eau pour une chaleur diffuse

En caoutchouc, c'est la plus connue et la plus répandue. Il suffit de faire chauffer de l'eau à la casserole ou dans une bouilloire électrique et de la verser à l'intérieur de la bouillotte. Ce petit chauffage manuel diffuse une chaleur en continu pendant une longue durée. Certaines bouillottes à eau peuvent durer jusqu'à huit heures. Pour éviter les brûlures et d'endommager l'objet, on évite l'eau bouillante et on le remplit au 2/3 maximum pour qu'il n'éclate pas.

La bouillotte sèche pour une chaleur douce

Remplies d'éléments naturels comme des noyaux de cerise ou des graines (lin, colza, riz ou épeautre), ces bouillottes se chauffent au micro-ondes pendant quelques instants avant d’être utilisées. Souples, elles se posent sur les cervicales, le ventre ou les lombaires, par exemple, pour soulager les tensions et diffuser une chaleur douce et immédiate. La chaleur ne dure qu'entre 15 à 30 minutes et les bouillottes sont surtout utiles pour apporter un réconfort ou soulager des maux de tête, des contractures, crampes ou douleurs musculaires.

La bouillotte électrique pour une chaleur contrôlée

Elle se branche sur secteur et chauffe en quelques minutes. Vous pouvez choisir la température de la bouillotte et le temps de chauffe. Elle comporte, par ailleurs, un temps maximal d'utilisation afin d'éviter les brûlures en cas d'endormissement. Ce type de bouillotte est parfait pour contrôler la chaleur. Cependant, elle est plus chère que les bouillottes traditionnelles à eau. À cause du câble nécessaire pour l'alimenter, une prise près de vous est obligatoire, ce qui la rend moins pratique.

Les bouillottes à gel pour emporter la chaleur partout

Elles s'activent quand on appuie sur une pastille en acier. Ces mini-bouillottes fonctionnent grâce à une réaction chimique qui va provoquer la chaleur. Petites, elles se glissent dans les poches pour se réchauffer les mains quand il fait particulièrement froid à l'extérieur. On peut, par exemple, les utiliser lors d'une randonnée ou d'une balade. Ces chaufferettes diffusent de la chaleur pendant une vingtaine de minutes et pour les recharger, il suffit de les placer dans de l'eau chaude. Vous pourrez transporter votre mini-chauffage partout où vous allez !