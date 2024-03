Comment bien nourrir une tortue de terre ?

Les tortues terrestres sauvages sont essentiellement herbivores et se nourrissent au gré de leurs trouvailles dans la nature. Lorsqu'elles vivent en captivité, il est important de s'approcher au plus près de leur régime alimentaire naturel. Certains aliments sont indispensables à leur bonne santé et d'autres sont à éviter.

Vous ne savez pas comment nourrir votre tortue de terre afin de bien répondre à ses besoins nutritionnels journaliers durant sa période d'éveil annuelle ? Voici une liste d'aliments adaptés au régime particulier de cet animal fragile et des astuces pour les lui fournir au quotidien. Ils remplacent les granulés disponibles dans les enseignes spécialisées et les animaleries.

Quelles herbes cultiver pour nourrir une tortue de terre ?

Si votre tortue terrestre vit dans le jardin, vous pourrez cultiver différents végétaux directement dans son enclos. Ainsi, elle pourra se nourrir en toute autonomie avec les plantes directement accessibles. La tortue raffole de la luzerne, du trèfle, des pissenlits, du cresson… Ils poussent tous facilement dès le printemps. N'arrachez pas les orties, le liseron, le plantain, le chardon et le pourpier qui poussent naturellement dans l'enclos, car votre tortue pourra également les consommer avec plaisir ! Et ne vous inquiétez pas outre mesure, la tortue est un animal intelligent et méfiant. Elle ne mangera que ce qui est bon pour elle.

Si votre tortue vit dans un terrarium ou si l'enclos est trop petit pour cultiver ces plantes, dédiez un bout de jardin à leur plantation et coupez-en tous les jours pour nourrir votre animal de compagnie avec des herbes fraîches. Vous pouvez aussi en faire sécher, car la tortue adore le foin (la luzerne sèche), très utile pour l'aider à user son bec.

Quels fruits et légumes donner à une tortue terrestre ?

Dans la nature, les tortues passent beaucoup de temps à rechercher de la nourriture. Lorsqu'elles trouvent des fruits (baies ou fruits arboricoles), ce sont de vraies friandises pour elles ! Une à deux fois par semaine, faites plaisir à votre tortue avec une poignée de framboises, de mûres, de fraises, de cerises ou de raisins, une demi-pomme, pêche, poire ou mangue, une ou deux tranches de melon, une tomate, une figue…

Au quotidien, servez à votre tortue des légumes comme de l'endive, du chou frisé, des fanes de radis ou de navet, des feuilles de chou vert, mâche, épinard, blette, persil, brocoli, mûrier… Pensez à retirer les bouts abîmés et à jeter les végétaux pourris présents dans l'enclos ou le terrarium chaque jour afin d'éviter la prolifération bactérienne et le parasitisme.

Quel apport en protéines pour la tortue terrestre ?

En réalité, la tortue de terre est omnivore, mais les protéines ne représentent qu'environ 10 % des apports nutritionnels nécessaires. Il est donc courant pour une tortue terrestre sauvage de croquer un insecte, un ver de terre, une limace ou un escargot imprudent qui passe à sa portée. Si votre tortue vit en captivité dans un enclos, ces petits animaux se présenteront naturellement à elle et elle consommera ces protéines bienvenues avec parcimonie. Si elle vit en terrarium, vous pouvez lui en fournir quelques-uns une à deux fois par mois pour couvrir ses besoins nutritionnels.

Quels aliments éviter de donner à la tortue de terre ?

La tortue terrestre est gourmande. Elle se fera donc une joie de manger ce que vous lui donnerez : morceau de pain, riz, pâtes, pommes de terre, yaourt, gâteau, chocolat, confiserie… Cependant, ces aliments ne font pas partie de son régime alimentaire, ils sont riches en glucides et en lipides et peuvent générer des problèmes de santé (obésité, insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique…). Il faut donc les éviter strictement.