Comment bien préparer l'arrivée de votre petit rongeur de compagnie ?

Qui sera le maître attitré de ce rongeur ? Un enfant, un ado ou un adulte ? Chaque espèce de rongeur domestique a ses particularités et son caractère. Il faut donc en tenir compte avant de choisir simplement le plus mignon. Pour tous les âges, le cochon d'Inde, la gerbille ou le rat seront des compagnons affectueux et joueurs. En revanche, les jeunes enfants risquent d'être déçus du manque d'interaction avec une souris ou un hamster. Le chinchilla et l'octodon sont également peu recommandés en raison de leur extrême vivacité.