Comment bien s'occuper d'une tortue d'eau ?

La tortue d'eau fait partie des nouveaux animaux de compagnie (NAC). Même si elle n'est pas très interactive avec ses maîtres, elle n'en est pas moins attachante. Avec une espérance de vie de 15 à 25 ans, cet animal a besoin de soins appropriés et d'un environnement adapté.

Alors que les chiens et les chats sont les animaux domestiques les plus représentés, la tortue, et particulièrement la tortue d'eau, mérite qu'on s'intéresse à elle. Lorsqu'il est apprivoisé et vit en captivité, ce reptile évolue dans un aqua-terrarium en intérieur ou dans un bassin aménagé à l'extérieur. Voici nos conseils pour prendre soin de votre tortue aquatique.

Comment créer un environnement sain pour la tortue d'eau ?

Quelle que soit l'espèce de tortue aquatique que vous aurez choisi d'élever (cistude d'Europe, émyde lépreuse…), elle a besoin d'un environnement sécurisé et conforme à ses besoins vitaux. Si vous aménagez un aqua-terrarium, le volume d'eau doit être suffisant. On compte environ 500 litres pour une tortue adulte de 30 à 40 cm. Il s'agrémente de gravier spécial pour tortues (plus gros que celui des poissons), de branches, de rochers pour créer un espace de vie confortable et ludique. À l'extérieur, le bassin doit être propre, sain et protégé des prédateurs éventuels. Dans les deux cas, équipez-le d'un système de filtrage afin de maintenir la bonne qualité de l'eau, de la débarrasser des excréments de l'animal, des agents pathogènes et des algues.

Les tortues aquatiques passent le plus clair de leur temps dans l'eau à nager et plonger, mais elles aiment aussi profiter du soleil et se reposer sur un rocher émergé. Elles ont besoin de la lumière naturelle qui joue un rôle important dans la synthétisation de la vitamine D3 et du calcium, indispensables au développement et à la solidité de leur carapace. Un aqua-terrarium doit donc être placé près d'une fenêtre pour le bien-être de la tortue. En complément, on l'équipe aussi d'une lampe produisant des UVA et des UVB.

Enfin, la température de l'eau doit être constante, maintenue entre 26 et 28°C, et la température de l'air autour de 25°C. Ainsi, la tortue qui change constamment d'environnement évite les chocs thermiques dangereux pour sa santé. En hiver, vous devrez disposer d'un aqua-terrarium pour y installer la tortue qui vit en bassin extérieur.

Que mange une tortue aquatique ?

Durant sa croissance, la jeune tortue a besoin d'être alimentée plusieurs fois tous les jours. Une fois adulte, les rations peuvent être espacées, fournies un jour sur deux seulement.

En animalerie et chez les vétérinaires qui soignent les NAC, vous trouverez facilement une nourriture adaptée aux besoins nutritionnels de votre tortue. Elle se complète au quotidien par du poisson cru ou des insectes riches en protéines et des légumes (laitue, carotte, concombre, chou frisé…) et des fruits (pomme, poire, melon…) si votre tortue est omnivore.

Un complément alimentaire peut être donné à la tortue pour la supplémenter en vitamine A et en calcium, tous deux indispensables à son métabolisme.

Enfin, avoir à proximité un vétérinaire formé au soin des tortues est un sérieux atout, car votre compagnon à carapace peut tomber malade, se blesser ou se faire attaquer par un prédateur et avoir besoin de soins médicaux.